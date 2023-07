Naso all’insù, a Palermo arrivano le Frecce tricolori

Tutti col naso all’insù, arrivano le Frecce tricolori per il sorvolo di ringraziamento a Palermo e alla Sicilia. Stamattina alle 11,30 saranno sulla verticale prima di via Libertà e poi dei Quattro Canti, dove apriranno la caratteristica scia bianca, rossa e verde, rendendo spettacolare uno scenario già di per sé suggestivo, per i palermitani e per i forestieri che in questi giorni d’estate affollano la città e in particolare il centro storico e il percorso arabo-normanno. Il sorvolo sarà doppio, perché oltre a quello orizzontale, da via Libertà, ce ne sarà un altro verticale, da Porta Nuova al Foro Italico: la scia tricolore sarà sulla verticale del cuore della città, appunto i Quattro Canti. Spettacolo, foto (per i selfie ci vogliono veri specialisti...) ed emozioni assicurati, per chi sarà puntuale come - di regola - sono le Frecce tricolori.

La manifestazione rientra nelle celebrazioni del centenario dell’Aeronautica, su cui in città è stata organizzata una mostra, con la partecipazione attiva e fattiva dell’assessorato alla Cultura, guidato da Giampiero Cannella. La pattuglia acrobatica nazionale si è esibita ieri pomeriggio a Donnalucata, frazione marinara di Scicli, nel Ragusano, e oggi farà una puntata anche a Pantelleria. Mercoledì sarà invece sopra Lampedusa.