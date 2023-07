Sicilia Motori, Pennica: «L'expo a Mondello? Un successo, boom di visitatori»

L’expo organizzato da Dario Pennica, direttore e fondatore di Sicilia Motori, «dopo la morte del giornalista Mario Francese, mio maestro», è un successo di numeri e modelli, in barba a chi non ha creduto nella manifestazione. Causa ondata di calore che in questi giorni ha colpito l’Isola la gran folla di curiosi e visitatori fa capolino nelle ore tarde: tantissimi i selfie con la Maserati Crono, regina di questa esposizione, e con i nuovi modelli Abarth elettrici e la novità Hyundai Kona, presentata in anteprima proprio all’esposizione palermitana.

Mentre i primi palermitani si soffermano sui dettagli delle vetture in mostra, il direttore ai microfono di Gds.it, media partner con il Giornale di Sicilia, Rgs e Tgs dell’evento, fa un sunto della tre giorni: «È un crescendo di visitatori - sottolinea - l’obiettivo è proprio quello: il format è quello di portare le novità del mercato in mezzo alla gente, nei luoghi più frequentati. Sappiamo che ci sono ancora miglioramenti da fare ma l’organizzazione è collaudata e le case automobilistiche sono contente dell’investimento che hanno portato avanti». La Sicilia rappresenta una delle fette di mercato più importanti, «siamo intorno al 4% per le autovetture - spiega Pennica - il 10 per le motociclette e anche di più se ci spostiamo sugli scooter».

Il direttore sottolinea come l’evento sia utile anche alla città e alla borgata di Mondello, location che si conferma vincente: «Sono momenti dove si redistribuisce il reddito, si fanno incontri, da momenti di svago - dice - l’indotto è importante». Numeri che probabilmente stanno facendo storcere il naso a chi non ha voluto investire nell’evento: «Molti di questi hanno già prenotato un posto per l’anno prossimo - sottolinea Pennica -, i numeri che stiamo facendo a Palermo sono superiori a quelli del Catanese ma in generale stiamo parlando di un’esposizione che abbraccia oltre un milione mezzo di persone tra Catania e Palermo. Molti l’hanno definita ‘’locale’’, sbagliando. Non tengono conto che oltre i tantissimi visitatori locali la Sicilia attira migliaia di turisti stranieri, che in queste tre giornate sono rimasti stupiti e attratti dai modelli in esposizione».

Si confermano azzeccate dunque le scelte di Maserati e soprattutto di Hyundai: la casa coreana ha deciso di presentare a Palermo il suo ultimo modello che ha riscosso un grande successo di pubblico. A dare però la conferma e l’endorsement al grande lavoro svolto da Sicilia Motori è la Fiat, «che ha deciso di portare qui i modelli della Topolino e della Microlino, che stanno giocando un bel derby - scherza Pennica - e la 600 elettrica. Ecco questa scelta di Fiat che il 4 luglio ha presentato alla stampa internazionale questi nuovi modelli e poi sceglie noi come debutto pubblico ufficiale è una medaglietta che ci appendiamo al petto. È la conferma della nostra credibilità e autorevolezza del nostro lavoro».