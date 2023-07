Palermo, nonno Giovanni compie 105 anni ed è festa al Villaggio Santa Rosalia

È festa nel quartiere Santa Rosalia di Palermo: nonno Giovanni Rosato compie 105 anni. A partecipare ai festeggiamenti tutta la famiglia, padre Sergio e il sindaco del capoluogo, Roberto Lagalla, che ha scambiato alcune parole con l'uomo che, malgrado l'età, è ancora molto lucido. Ex calzolaio, del quale si apprezzavano le doti metodiche e precise nell'espletare il suo mestiere, è molto conosciuto nel quartiere. Per l'occasione gli è stata preparata una torta con sopra raffigurata una sua immagine. Il signor Rosato cammina, aiutato dal girello, e, emozionato, è entrato insieme al figlio nel locale dove gli era stata organizzata la festa.

"È un giorno speciale per una persona speciale del nostro quartiere - ha scritto sui social Maurizio Davì, consigliere di Circoscrizione -. È importante poter festeggiare giornate come queste: il compleanno del signor Rosato che compie 105 anni; un uomo che ci racconta, giorno dopo giorno, scorci del nostro quartiere e che, inconsapevolmente, ci insegna di restare attaccati alla vita perché si ha diritto di vivere".

Pubblicate le foto sui social, in tanti hanno voluto complimentarsi per il traguardo raggiunto e tra i tanti auguri, anche frasi di chi lo conosce da vicino: "Un pezzo di storia del mio quartiere", scrive Noemi Imperiale. E ancora, Grazia Re: "Che tenerezza... Tantissimi auguri di vero cuore e che Dio la benedica sempre". "Auguri signor Giovanni, è un pezzo della storia del quartiere via Monfenera. Mi ricordo quando faceva il calzolaio", prosegue Michele Di Paola. E Maria Concetta Gioè nel porgergli gli auguri, ricorda "quanto era preciso nel suo lavoro di calzolaio".