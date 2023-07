L'arte sposa la solidarietà: partnership fra Museo della Sicilianità di Palermo e coop Rossa Sera di Alcamo

A Palermo la cooperativa Sicilia Isola dei Tesori, gestore del Museo della Sicilianità, e la cooperativa sociale Rossa Sera di Alcamo hanno siglato un protocollo d’intesa per la promozione della cultura, dell’arte e dell'inclusione sociale settecentesca Villa Adriana.

Con la convenzione, nasce una partnership che consentirà, nei prossimi cinque anni, di creare da una parte​ iniziative volte alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico, valoriale, storico e culturale della Sicilia,​ concentrato in un unicum espositivo presso la stessa Villa Adriana, e dall'altra di promuovere l'inclusione sociale delle persone fragili attraverso il lavoro, perno​ fondamentale per la coop Rossa Sera.

Eventi pubblici e privati, convegni, seminari, serate di gala, corsi formativi, ma anche​ esposizioni​ internazionali​ ​ temporanee e​ permanenti saranno, quindi, le occasioni privilegiate per accrescere la cultura del bello, del gusto, del mangiar sano e della sostenibilità ambientale. Azione, questa, garantita dalla stessa Rossa Sera che, in questi anni ha reso produttivi diversi campi agricoli ed​ editato eccellenze come: grani antichi siciliani, vino, olio, conserve. L'arte e il gusto si sposano nelle affascinanti sale del Museo della sicilianità di Villa Adriana.