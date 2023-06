Grande festa dei Dodo Lovers all’Orto Botanico di Palermo tra gioielli e piante rare in difesa del falco pescatore

Alla vigilia dei vent’anni di presenza a Palermo, Dodo, noto marchio nazionale di preziosi, ha scelto di presentare all’Orto Botanico la propria campagna ReNature, ultimo progetto con cui l’azienda rinnova il suo storico legame con WWF Italia per la salvaguardia del falco pescatore. A sostegno dell’iniziativa ambientalista di Dodo è nata una linea di gioielli, che è stata mostrata in anteprima in occasione della festa dei Dodo Lovers del Capoluogo.

Il cocktail party, tra gioielli, musica e natura, è stato organizzato da Vincenzo Cefalù e Angela Longo, partner DoDo e proprietari della Boutique di Palermo che, il prossimo anno, spegnerà le sue venti candeline. Gli amici del brand e gli appassionati DoDo Lovers sono stati cullati dalla musica di Yasmina Visconti, dj palermitana di fama internazionale, e dall’incantevole visione delle piante rare dell’Orto Botanico. A curare le pubbliche relazioni e i dettagli dell’evento la pierre Anna Burgio. Durante la festa, l’influencer Sara Priolo è stata nominata brand ambassador del marchio.

Un modo unico per celebrare il legame indissolubile che da sempre unisce DoDo e la natura. Fra i primi marchi di gioielleria a utilizzare solo oro 100 % responsabile nelle proprie creazioni, da tempo, DoDo sostiene varie attività dedicate alla protezione dell’ecosistema. Tra le più recenti la campagna ReNature, con cui DoDo rinnova il suo storico legame con WWF Italia per la salvaguardia del falco pescatore. Ad essa è stata dedicata la nuova linea composta da un set prezioso di tre piastrine in argento dedicate agli ecosistemi di Terra, Cielo e Mare in cui, da sempre, vive questa affascinante specie, oggi in pericolo.

Per restare nell’ambito dei preziosi è stata mostrata ai presenti al party Dodo di Vincenzo Cefalù e Angela Longo all’Orto Botanico di Palermo, la collezione Rondelle. Gioielli ideali per l’estate, per splendere in spiaggia e in città. E, ancora uno scintillante caleidoscopio di anelli e orecchini, decorati da smalti rosa pop o rosso fuoco, turchesi come l’acqua o in un vivace arancio Tangerine, per dare il benvenuto alla bella stagione.