Siciliaday, il bello dell'Isola protagonista a Milano

La Sicilia protagonista a Milano in occasione del Siciliaday, un'intera giornata dedicata alla Sicilia che racconterà, attraverso alcuni dei suoi testimoni, il bello del Made in Sicily tra interviste, talk e performance e ai siciliani che hanno portato in alto nel mondo il nome dell'Isola.

L’iniziativa è realizzata dall’Assessorato al turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana nell’ambito dei progetti di promozione e comunicazione del Programma Triennale di Sviluppo Turistico 2022-2024.

Domani, giovedì 27 aprile, ad Eataly Milano Smeraldo, cinque conversazioni sull’Isola del mito, condotte da Federico Quaranta, si articoleranno durante la giornata per parlare della Sicilia, in tutte le sue diverse sfaccettature: dall'arte al cinema, dalla cucina alla letteratura, dalla musica alla cultura.

Si comincia alle ore 13 con «La cucina siciliana ambasciatrice nel mondo» che vedrà protagonisti l’oste e cuoco Filippo La Mantia e Tommaso Cannata, maestro panificatore messinese con una lunga tradizione familiare nell’arte bianca, ben tre generazioni. Alle ore 14 è il turno del conduttore televisivo Roberto Giacobbo che presenterà uno speciale che andrà in onda l’8 maggio nell’ambito del progetto, su Italia 1, in prima serata nella trasmissione Freedom oltre il confine dedicato a La Sicilia e la Belle Epoque: i Florio.

Sarà un tuffo nella Belle Epoque partendo da Palermo, capitale del Liberty, per arrivare all'ex Stabilimento Florio della tonnara di Favignana. Un viaggio alla scoperta di una regione raffinata in un periodo poco noto al grande pubblico, un punto di riferimento per la cultura e la mondanità internazionale soprattutto grazie ad una famiglia: i Florio, i leoni di Sicilia. Si racconterà la loro storia e quella di un quadro molto particolare.

Alle ore 18 l’appuntamento è a tavola con la giornalista Giusi Battaglia, volto noto della tv grazie al programma Giusina in Cucina in onda su Food Network, alla sua settima edizione, che parlerà della sua esperienza televisiva e di come, attraverso la cucina, si valorizza il territorio. Al suo fianco ci sarà il cantautore siciliano Lello Analfino.

«La Sicilia dei racconti e dei cunti» sarà il tema dell’incontro delle ore 19 con il giornalista e scrittore Gaetano Savatteri - le cui storie degli investigatori dilettanti siciliani Saverio Lamanna e Peppe Piccionello, sono state lo spunto per la realizzazione della serie tv Makari, della quale sono partite le riprese della terza stagione - e l’attore Salvo Piparo, che da anni racconta la Sicilia e le sue mirabili storie di vita e leggende popolari attraverso la tecnica del «cunto». Alle ore 20 è il momento della musica con Mario Venuti e Lello Analfino, coautori del brano «Baci definitivi».

Le attività della Regione Siciliana continueranno lungo tutto il corso dell’anno con la realizzazione di tour per giornalisti, influencer e blogger nei segmenti del turismo outdoor, bike e golf e con la promozione dei Grandi eventi di richiamo turistico e dell’offerta regionale in tema di cammini.

