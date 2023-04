Earth day, un concorso nelle scuole di Palermo intitolato alla memoria di Pino Urso

Sensibilizzare i ragazzi delle scuole di Palermo sull'importanza del rispetto dell'ambiente promuovendo un concorso che vuole premiare il contributo più incisivo e accattivante sul tema della sostenibilità.

È l'iniziativa promossa dal Movimento della gentilezza, che fa parte del Circuito dell'Earth day Italia, e con la sua presidente Natalia Re ha già organizzato in questo mese diverse manifestazioni per infondere la cultura del rispetto e la cura per il mondo che ci circonda.

«Abbiamo voluto organizzare la prima edizione del concorso "Pino Urso - La Terra siamo noi. Viviamo con gentilezza", in ricordo di un imprenditore di Carini, Pino Urso, fondatore della Ugri srl Servizi ambientali, che è stato precursore dei tempi perché già alla fine degli anni sessanta comprese l'ìmportanza ed il senso dell'economia circolare. Ciò prima ancora che si parlasse e legiferasse in tal senso. Quando non era diffusa la cultura della green economy e ancora non si comprendeva bene la degenerazione che stava travolgendo il nostro pianeta. Pino Urso iniziò, infatti con ingegno, a recuperare materia prima seconda, l''End of Waste, ( in italiano cessazione della qualifica di rifiuto, è il processo attraverso il quale un rifiuto cessa di essere tale, per mezzo di procedure di recupero, ed acquisisce invece lo status di prodotto). Oggi, da quell' esperienza, è nato un gruppo di aziende che su Carini impiegano circa cento unità lavorativa. Quindi - conclude - ci faceva piacere ricordare un imprenditore illumimato che ha avuto visione e ha permesso di anticipare i tempi su tecniche di sostenibilita' che hanno segnato una svolta».

