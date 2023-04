Unione sindacale italiana carabinieri: Francesco Mancuso nominato segretario regionale

Il luogotenente Francesco Mancuso, 50enne di Trabia, in provincia di Palermo, è il nuovo segretario regionale della Sicilia dell'unione sindacale italiana Carabinieri.

«Un sentito e sincero grazie a chi ha creduto in me e alle mie capacità professionali ed umane ovvero all’illustrissimo presidente nazionale Enrico Bonavita e al segretario generale regionale Attilio Garramone, due pilastri portanti dell’Usic, che rappresentano professionalità, competenza, esperienza, correttezza e trasparenza, due valori aggiunti con cui collaborerò per far sì che il sindacato diventi ancora più grande e un punto di riferimento, non solo regionale ma nazionale. Questo prestigioso, insigne e autorevole incarico - continua il luogotenente - mi responsabilizza ancora di più e mi permetterà di conoscere tutta la realtà siciliana, cercando di assistere, aiutare, spiegare, risolvere e venire a capo dei problemi che di tanto in tanto si presentano, dando una concreta mano di aiuto perché mai più nessuno si senta solo".

Mancuso, che vanta più di 30 anni di carriera nel corpo della prestigiosa Arma dei carabinieri avrà deleghe

all'assistenza, al volontariato, allo sport e al benessere del personale.

«A questi importantissimi settori dedicherò tutto il mio sapere, tutta la mia voglia di fare, tutte le mie conoscenze, tutte le mie energie per raggiungere ottimi risultati dichiara il militare - . Dico sempre di usare il nostro prezioso tempo per lasciare la nostra impronta, così da essere da esempio per tutti, mettendo cuore, amore e passione».

