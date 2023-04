Palermo, è morto padre Sapienza: per decenni punto di riferimento dei giovani di Villa Tasca

Si è spento all’età di 88 anni padre Salvatore Sapienza, vice parroco della chiesa di San Basilio Magno, in via Paruta, a Palermo. Un’intera comunità è a lutto, e tutta la chiesa cattolica. Messaggi di cordoglio anche dalla parrocchia Immacolata Concezione di Ventimiglia di Sicilia, paese di cui era originario don Sapienza.

La notizia della morte è stata diffusa ieri sera sui social, nella pagina Facebook del quartiere Villa Tasca, con questo post: «Padre Sapienza ci ha lasciato. È giunta, ferale, in serata, una notizia che non avremmo mai voluto darvi: il nostro amato Padre Sapienza ci ha lasciato. Se n'è andato. Villa Tasca perde un pezzo importantissimo della sua storia: Padre Sapienza ha saputo - al di là di ogni giudizio e metro personale - rendere Villa Tasca e la nostra parrocchia ciò che è adesso. Noi giovani degli anni Ottanta, Novanta e Duemila, anche Duemiladieci, lo abbiamo conosciuto e apprezzato. Il suo sorriso, la sua simpatia, il suo sarcasmo senza precedenti lo rendeva un personaggio, un amico, che potevi sempre avere accanto quando ne avevi bisogno. Lo incontravi lungo viale Mediatrice, ed era meraviglioso scambiare quattro chiacchiere, ricordando i bei tempi. Ciao Don Sapienza. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi. Con te se ne va la nostra infanzia, i momenti spensierati, i pomeriggi sereni, le risate che ci facevamo insieme e gli abbracci enormi e fortissimi che solo tu sapevi dare. Sei già storia. La tua Villa Tasca”.

Un messaggio è stato pubblicato anche dalla parrocchia Immacolata Concezione Ventimiglia di Sicilia: «Mentre ci accingiamo a celebrare la solenne veglia Pasquale giunge la notizia della Pasqua di monsignor Salvatore Sapienza, tornato alla casa del Padre proprio in questi istanti. Ci stringiamo a tutti i suoi familiari e come comunità parrocchiale esprimiamo cordoglio e assicuriamo preghiera».

Parole commosse anche sulla pagina Facebook della chiesa San Basilio Magno, di cui era vice parroco: «Con grande dolore nel cuore siamo venuti a conoscenza che è venuto a mancare il nostro caro padre Sapienza. La veglia pasquale di morte e Risurrezione ci doni speranza e fiducia che il Signore dona la ricompensa ai suoi servi fedeli».

La vocazione al sacerdozio, per sua stessa affermazione, nacque negli anni dell'adolescenza davanti all'immagine della Madonna delle Grazie, venerata a Ventimiglia di Sicilia. Monsignor Salvatore Sapienza iniziò gli studi nel Seminario arcivescovile nel 1945 e fu ordinato Presbitero per l'imposizione delle mani del cardinale arcivescovo Ernesto Ruffini il 27 ottobre 1957. Collaborò con il parroco di Ventimiglia, Don Michele Grillo, curando il gruppo dei ragazzi e formando la prima Schola Cantorum. Dal 1960 al 1963 svolse il ministero in Cattedrale. Il 27 settembre 1970 il cardinale arcivescovo Francesco Carpino lo nominò parroco di San Nicolò alla Kalsa, nella chiesa di S. Maria della Pietà. Incontrò nel 1974 Madre Teresa di Calcutta (oggi Beata). Fu nominato parroco di Maria SS. Mediatrice a Villa Tasca il primo gennaio 1981. Il 23 maggio del 1999 è stato nominato canonico onorario del Capitolo della Chiesa Cattedrale dall'Arcivescovo Salvatore De Giorgi. L’11 febbraio 2015 il cardinale arcivescovo Paolo Romeo lo ha nominato vicario parrocchiale della parrocchia San Basilio.

Ecco il programma delle esequie. Martedì 11 aprile, alle 16.30, la salma di padre Sapienza sarà portata nel salone P. Gianni (via Auteri), dove sarà allestita la camera ardente. Alle 19.15 ci sarà una veglia di preghiera comunitaria. Alle 21.15 verrà recitato il Santo Rosario. L'arcivescovo presiederà la celebrazione esequiale mercoledì 12 aprile alle ore 11. Subito dopo, la salma sarà portata al cimitero di Ventimiglia di Sicilia per la tumulazione.

© Riproduzione riservata