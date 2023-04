Una marcia in più per la pro loco di Villabate: alla guida eletta una donna

Aggregazione sociale a Villabate con in testa una donna. Sarà infatti Alessandra Capone Calì a guidare la nuova Pro Loco di Villabate. Per la prima volta nella storia del comune Palermitano sarà una donna a guidare l'associazione per il quadriennio 2023-2027.

Nominato anche il consiglio direttivo, composto da Pippo Cuccì, in qualità di vicepresidente e da Francesco Terzo, Maria Cirrito, Giuseppina Randazzo, Loredana Gueli Alletti, Graziella Ricchiari, Roberta Cirrito, Claudio Ferrara e Ignazio Miraglia.

«Cercheremo, in pieno con l'amministrazione comunale, di dare il massimo per il territorio - ha detto Alessandra Capone Calì -. Siamo consapevoli che il programma è molto impegnativo, occorrerà tempo e volontà ma, con la collaborazione di tutti, riusciremo a raggiungere gli obiettivi già importanti. Il primo di questi sarà coinvolgere il maggior numero di persone, permettendo loro un’attiva partecipazione grazie al tesseramento all’associazione. Unico requisito richiesto: amare Villabate».

