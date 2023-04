Il record del palermitano Ricotta: fare il bagno in 30 spiagge oceaniche di Sidney in 14 ore

Un possibile Guinness dei primati, tutto palermitano, che ha ricevuto addirittura l’interesse social del conduttore televisivo Gerry Scotti. Riuscire a fare un bagno in tutte le spiagge oceaniche di Sidney in meno di 24 ore. Anzi: in quattordici. È stato il record raggiunto dallo YouTuber palermitano Roberto Ricotta, che qualche giorno fa ha raggiunto un probabile tentativo da Guinnes World record abbastanza rischioso e che non risulta in passato registrato nel libro che raccoglie tutti i primati del mondo.

Una sfida contro il tempo, vinta e documentata in un preciso video su YouYube, che ha visto, forse, per la prima volta un uomo percorrere la costa di Sidney, bagnandosi in tutte le spiagge oceaniche, ovvero quelle che si affacciano sull’oceano e non portuali.

«A volte – racconta Roberto Ricotta nel suo video – dire di sì a cose che apparentemente non hanno senso, può farci vivere esperienze uniche». Così, arrivando alle 5 del mattino sulla spiaggia di Palm beach, alle prima luci dell’alba di quello che da qualche giorno è l’autunno australiano è partita la sfida di Roberto. «È stato tutto di lunedì mattina – continua lo YouTuber – perché era un lunedì mattina, la gente sarebbe andata al lavoro riempendo le strade e il mio “miglior nemico” non era il mare o gli squali, ma, come se fossimo a Palermo: il traffico. Oltre al fatto che non tutte le spiagge avevano un parcheggio a me funzionale».

La sfida è continuata a Whale beach, Avalon, Bilgola, Newport, Bungan, Basin Beach, Mona Vale, Warriewood, Turimetta, Narrabeen, Collaroy, Long Reef, Dee Why, Curl Curl, Fishermans, Freshwater, Manly, Shelly Beach, Bondi (la spiaggia più famosa dell’Australia), Tamarama, Bronte, Clovelly, Gordons Bay, Coogee, Maroubra, Malabar, Little Bay, South Cronulla, per concludere a North Cronulla con un bagno nudo al tramonto e sotto la pioggia.

Così si è scatenato il fenomeno social, con migliaia di follower di Roberto che hanno segnalato tramite tag a Gerry Scotti, conduttore de «Lo show dei record» su Canale 5, incentrato sul Guinness dei primati, l’impresa di Roberto. E Scotti ha risposto, su Instagram, commentando dal suo profilo ufficiale: «Proverò a chiedere». «Ora – conclude Roberto Ricotta – aspetto di sapere se è record. Ho scritto anche al sito del Guinness World Record, al quale ho provato a scrivere una mail due mesi prima della mia impresa, ma non ho ricevuto risposta. Spero a questo punto in Gerry».

Chi è Roberto Ricotta

Roberto Ricotta 26 anni, è uno Youtuber, creativo e operatore video palermitano con oltre 80 mila follower sul suo canale YouTube. Nel 2020, in piena pandemia, si era fatto notare mediaticamente sia per avere regalato un video a una commerciante palermitana la cui attività rischiava di entrare in crisi a causa del Coronavirus. Nel 2021, nel pieno della fase pandemica, ha avuto risonanza nazionale la sua storia d’amore a distanza con la sua fidanzata australiana, Kamala Mansfield che è tornata ad abbracciare a Palermo dopo quasi un anno di lotta contro la burocrazia internazionale, per poi dovere combattere con quella italiana per ottenere il permesso di soggiorno per stare insieme per sempre, entrando quasi in conflitto con gli allora primi ministri italiani e australiani Giuseppe Conte e Scott Morrison. Un problema che venne risolto anche grazie al supporto dell’ex sindaco di Palermo Leoluca Orlando, messosi istituzionalmente al fianco dei due ragazzi. Oggi Roberto è diventato uno dei cervelli in fuga dall’Italia e vive in Australia, a Sidney, con Kamala, dove continua il suo lavoro da creativo del Web.

