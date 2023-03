L'arte nelle grotte siciliane: al via il secondo concorso di scrittura creativa per studenti

Stimolare la curiosità, dei giovani e dei bambini soprattutto, verso gli aspetti fisici, naturalistici e storici delle grotte siciliane. È questo l’obiettivo del Le Tas giunto alla seconda edizione, organizzato dall’associazione naturalistica speleologica Le Taddarite, con il patrocinio della società speleologica italiana.

Il concorso, che non prevede una quota di iscrizione, è rivolto ai bambini delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. Gli studenti dovranno scrivere un elaborato originale in prosa (racconto, lettera, diario), che sia ambientato in una grotta e che prenda spunto dalla grotta del Genovese a Levanzo (Trapani) e dalla grotta dell'Addaura a Palermo. I loro elaborati potranno trovare ispirazione anche da alcune opere d’arte: la Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci, la Natività Allendale di Giorgione e la grotta Azzurra di Antonino Leto.

I testi, in formato pdf, dovranno pervenire entro e non oltre il 7 maggio esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo [email protected] Per ciascuna categoria saranno premiati due elaborati, che si distingueranno per originalità del tema e della sua trattazione; correttezza grammaticale e ortografica; accuratezza nell’elaborazione stilistica e formale. Questi i parametri che prenderanno in considerazione i giurati. Il primo premio prevede l’assegnazione di un libro e una visita guidata per l’intero nucleo familiare dei vincitori presso la riserva naturale orientata di Molara. Anche il secondo premio prevede una visita guidata per l’intero nucleo familiare dei vincitori presso la riserva. La giuria sarà composta da docenti di scuole di ogni ordine e grado.

