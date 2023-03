"Ciao Darwin", al via i casting per la nuova edizione: selezioni a Palermo e a Catania

Al via i casting per partecipare alla trasmissione “Ciao Darwin”, storico programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Per la nuova edizione si cercano vari profili che andranno a rappresentare varie categorie.

I profili cercati

La produzione sta cercando: cantanti e musicisti melodici; mamme over 40; modelli e modelle; persone di fede; tradizionalisti; taglie forti uomo/donna; pigri; gamers; gente che pratica occultismo-olismo-esoterismo; ghiottoni e lavoratori della ristorazione locale e popolare; traditi in amore; persone stravaganti e anticonformiste.

I provini in Sicilia

In Sicilia saranno due le tappe per partecipare al casting "Ciao Darwin". La prima, a Palermo, il prossimo 15 marzo; il giorno successivo, il 16 marzo, a Catania.

Come partecipare al casting

Possono partecipare al casting soltanto i maggiorenni. Occorrerà inviare una email a [email protected] con i dati anagrafici, il recapito telefonico e una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016", così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).

