Porticello, muore a 49 anni l'infermiere Giuseppe Sorte: era stato trasferito da poco al Civico di Palermo

La comunità di Porticello, nel Palermitano, è sotto choc per la morte improvvisa di un amato concittadino. E' deceduto improvvisamente Giuseppe Sorte, un 49enne nato a Bagheria ma residente da tempo nella borgata marinara. Un malore, probabilmente un infarto, non gli ha lasciato scampo. L'uomo, che faceva l'infermiere all'ospedale Civico di Palermo, era sposato e padre di due bambini.

Sgomenti anche i colleghi e il personale medico dell'ospedale Giglio di Cefalù, struttura in cui l'uomo aveva lavorato per quindici anni: «Siamo molto dispiaciuti nell’apprendere la notizia della scomparsa di Giuseppe, un infermiere di grande umanità, sempre vicino ai pazienti con il sorriso e con la sua professionalità - dichiara il presidente della Fondazione Giovanni Albano a gds.it -. Era un punto di riferimento per la “famiglia del Giglio”. In questi anni si è distinto nel suo lavoro ed era apprezzato da tutti. Oggi ci sentiamo vicini e partecipiamo con commozione al dolore della famiglia».

Quasi tutti descrivono Giuseppe Sorte come un uomo allegro, solare e dalla battuta sempre pronta. Un professionista serio sempre disponibile e gentile con i degenti, con i colleghi e nella vita privata.

© Riproduzione riservata