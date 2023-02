Rete di comunità all'ottava circoscrizione di Palermo: così lavorano insieme cittadini, negozianti e scuole

Una rete di comunità all’ottava circoscrizione che mette insieme tutti gli attori del territorio: cittadini, attività commerciali, scuole, associazioni. La II commissione permanente dell’VIII circoscrizione, dopo aver nominato alla vicepresidenza il consigliere Alessandro Benincasa, ha avviato un approfondito studio mediante un confronto con i servizi sociali territoriali guidati da Mariangela Paglino e associazioni di categoria, per il rilascio del parere di competenza per la costituzione della “Rete di comunità dell’ottava circoscrizione”.

La II Commissione, composta da Salvatore Palumbo (presidente), Alessandro Benincasa (vicepresidente) e Nicola Glorioso ha riscontrato la necessità di avviare un processo di partecipazione democratica finalizzata alla promozione, sviluppo, miglioramento del territorio, dei servizi pubblici e privati, nel territorio dell’ottava circoscrizione. “L’attuale confluenza, all’interno del territorio, di significativi investimenti in infrastrutture, già in corso di realizzazione e di prossima assegnazione – spiegano i consiglieri - rende ancor più necessario se non urgente, mettere a sistema tutti gli enti pubblici, servizi sociali, università, istituzioni scolastiche, enti del terzo settore, attività artigianali e produttive, in forma singola o associata, per creare una rete di partecipazione democratica all’interno del Consiglio dell’ottava circoscrizione, finalizzata alla formulazione e condivisione delle azioni amministrative necessarie e da promuovere all’amministrazione centrale per la loro attuazione”.

Il parere della Commissione è stato positivo. Ora, per rendere la rete di comunità esecutiva si attende solo la delibera del Consiglio. Si tratta di un progetto di vera cittadinanza attiva dove tutti, portatori di interesse, possono manifestare esigenze e criticità e suggerire soluzioni. La circoscrizione organizzerà dal canto suo i gruppi di lavoro e coordinerà le azioni e le proposte.

L’obiettivo è quello di stimolare la cittadinanza attiva ovvero rendere tutti coscienti dei propri diritti e dei propri doveri e, allo stesso tempo, consapevoli e attivi nei diversi ambiti della società civile, con profondo rispetto di sé, degli altri e anche dell’ambiente che li circonda.

© Riproduzione riservata