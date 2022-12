Scelto per l'Accademia a Roma, giovane sarto palermitano vive un sogno: "Devo tutto ai miei genitori"

Un giovane sarto partirà da Palermo e inizierà un percorso formativo che gli permetterà di acquisire esperienze e competenze per poi tornare nella sua Sicilia e metterle in pratica. Lui è Francesco Maniaci, originario di Cinisi e tirocinante nella sartoria di alta moda Crimi di Palermo. Per il giovane, sostenuto dall’azienda che lo sta avviando alla professione, dalla sua famiglia e da una borsa di studio della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa, potrà iniziare un percorso di internazionalizzazione.

Questa opportunità infatti gli consentirà di entrare in contatto con aziende italiane ed estere e aumentare il suo bagaglio di esperienze. “Aspetteremo il suo ritorno – afferma Mauro Crimi – per inserirlo in un percorso lavorativo. Queste borse di studio servono a perfezionarsi. Le competenze che acquisirà in questo percorso le metterà a frutto poi nella nostra terra che vanta una tradizione artigianale lunga secoli Abbiamo selezionato questo giovane perché ha dimostrato di avere talento e voglia di fare. Frequenterà la scuola di alta formazione dell’Accademia nazionale dei Sartori a Roma, che è la più antica corporazione nata nel 1575, di cui noi facciamo parte. Noi intanto aspettiamo il suo ritorno. Le sue competenze serviranno a far crescere la sartoria siciliana”.

Lo stesso Mauro Crimi lavora nell’azienda di famiglia, fondata da papà Carmelo nel 1970 in via Benedetto Civiletti a Palermo dove ancora si trova. “Devo tutto ai miei genitori, sarti entrambi, che mi hanno insegnato il mestiere – aggiunge Crimi – e la famiglia di mio padre che vanta una grande tradizione di sartoria. Noi seguiamo le antiche tradizioni e portiamo avanti l’eleganza siciliana ma guardiamo sempre al futuro”.

Oggi, infatti, la sartoria Crimi, con il suo prodotto di artigianato puro, ha avviato un processo di internazionalizzazione e ampliato la sua clientela in Cina, Russia, Usa, Australia, Brasile e in gran parte dell’Europa. A Milano la sartoria ha ricevuto il premio Mam della fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, una delle istituzioni nel settore della moda che cura l’aspetto del fatto a mano e su misura. Un premio che viene dato alle aziende storiche che rappresentano il patrimonio dell’alto artigianato italiano. “Nel corso degli anni ci siamo fatti anche promotori di mostre continua Crimi – e abbiamo recentemente pubblicato un libro con la casa editrice Kalos che presto presenteremo all’Archivio storico comunale, che racconta i primi 50 anni della nostra storia in relazione alla città. Parliamo di sartoria ma parliamo anche di Palermo”.

