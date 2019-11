Luì e Sofì sbarcano al cinema, la nuova sfida dei due youtuber siciliani

Luì e Sofì, noti al pubblico dei più piccoli come "Me contro Te", sbarcano al cinema. I due youtuber di Partinico che hanno conquistato la rete con i loro quattro milioni e 300 mila iscritti sul loro canale youtube e oltre 3 miliardi e 250 milioni di visualizzazioni dal 2014 ad oggi, tra 2 mesi faranno felici i loro fan con il primo film della Warner Bros.

Il titolo è "La vendetta del signor S" e sarà nelle sale cinematografiche dal prossimo 17 gennaio. Lui (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) si rivolgono principalmente a bambini e ragazzi e grazie al loro modo di comunicare hanno vinto il premio Moige (per aver stimolato la creatività dei ragazzi), assegnato ai programmi "family friendly" dal Movimento italiano genitori.

I due fidanzati stanno ultimando la registrazione del film che, come spiegano in un'intervista al Giornale di Sicilia in edicola, "è un'avventura che nasce da un nostro soggetto. Per la prima saremo faccia a faccia con il nostro principale antagonista, il Signor S. Un momento epocale - dicono - perché finora non si è mai esplicitato".

La notizia completa nell'edizione cartacea del Giornale di Sicilia

