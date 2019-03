Due giorni con i mattoncini più famosi del mondo, a Palermo tutto pronto per i Lego Days

Sabato e domenica arriva al centro commerciale Forum di Palermo la manifestazione Lego Days.

La due giorni avrà come protagonisti genitori e bimbi che si misureranno nella creazione di opere utilizzando i mattoncini più famosi al mondo.

Il primo giorno è dedicato alla realizzazione di sculture a tema libero (dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19), la gara continua anche la domenica (10/13 e 14.30/16), a portare a casa la vittoria saranno tre partecipanti e cioè coloro che riusciranno a realizzare la scultura più bella e originale.

Lego Days, che si svolgerà in piazza Fashion (ingresso lato Uci), avrà come ospite e giurato d'eccezione Riccardo Zangelmi, il primo e unico Lego Certified Professional italiano (ce ne sono 16 in tutto il mondo), l'artista/scultore, nato a Reggio Emilia nel 1981, sarà presente a Forum Palermo la domenica dove porterà, per la prima volta in un centro commerciale, un innovativo format con i famosi mattoncini.

Il creativo Zangelmi non verrà da solo ma sarà accompagnato da due delle sue opere d'arte più note il coniglio Magic Bunny , alto 2 metri e composto da 108 mila mattoncini, e Goat different, la capretta a pois costruita con 38 mila mattoncini, entrambe le sculture saranno esposte all'interno di piazza Fashion.

La premiazione avverrà domenica alle ore 17.30, quando l’artista decreterà i tre vincitori ai quali verrà scattata una foto ricordo. Zangelmi realizzerà a partire da questa foto un mosaico personalizzato per i vincitori, naturalmente con i mattoncini LEGO.

