Ottobre Rosa, nuova giornata di prevenzione con visite gratuite negli ambulatori dell’Asp di Palermo

Dopo la Notte della Prevenzione, che ha visto centinaia di donne partecipare alle iniziative dell’Asp di Palermo, prosegue l’impegno dell’Azienda sanitaria per la diagnosi precoce dei tumori femminili con una nuova apertura straordinaria: domani, domenica 12 ottobre, gli ambulatori di città e provincia saranno operativi dalle 8.30 alle 16.30 per offrire (come sempre per gli screening ) gratuitamente mammografie, pap test, hpv test e la distribuzione dei sof test per lo screening del tumore del colon retto. Le attività, dedicate alle donne tra i 50 e i 69 anni (per la mammografia) e tra i 25 e i 64 anni (per pap test e hpv test), rientrano nel calendario dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore della mammella, e nella strategia aziendale volta a rendere la prevenzione più accessibile e diffusa sul territorio.

Domani, 12 ottobre, sarà possibile effettuare gratuitamente gli screening del tumore della mammella nei seguenti presidi: PTA Albanese di Palermo; Poliambulatorio di Bagheria; Ex Ospedale Santo Spirito di Carini; P.O. Civico di Partinico; P.O. Cimino di Termini Imerese; P.O. Villa delle Ginestre di Palermo; Ex IPAI di Via Carmelo Onorato n. 6 - Palermo. Per lo screening del tumore del collo dell’utero (pap test e hpv test) i centri aperti saranno: Centro Screening Arenella - PTA Albanese;Ex IPAI - Via Carmelo Onorato n. 6, Palermo. Sarà inoltre possibile ritirare il sof test per la prevenzione del tumore del colon retto al: PTA Albanese e al P.O. Villa delle Ginestre di Palermo.