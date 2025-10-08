Riconoscimento allo studio sull'Hiv del Policlinico di Palermo: scoperti i farmaci che sabotano il virus

«Uno dei lavori più importanti mai pubblicati sul rapporto tra Hiv e sistema Stat»: con queste parole l’esperto dell’Organizzazione mondiale della sanità, professore Eduard V. Karamov, consulente anche della Commissione Europea su progetti sull’Aids e la tubercolosi, ha commentato il nuovo studio dell’Unità operativa di Malattie infettive del Policlinico «Paolo Giaccone» di Palermo pubblicato sulla rivista «International journal of molecular sciences».

La direttrice generale del Policlinico Maria Grazia Furnari commenta: «Esprimo le mie più sincere congratulazioni al dottore Tolomeo e al professore Cascio per il prestigioso riconoscimento. Sono orgogliosa di avere professionisti così talentuosi e appassionati all’interno della nostra struttura che conferma la sua missione di promuovere la ricerca, l’innovazione e l’assistenza di alta qualità. Le scoperte e gli sviluppi frutto del lavoro dei nostri specialisti non solo migliorano la vita dei pazienti che affrontano l’HIV/AIDS, ma pongono il nostro Policlinico al centro del dibattito scientifico e sanitario a livello internazionale rafforzandone ulteriormente la reputazione come centro d’eccellenza nella ricerca e nella cura dei pazienti».