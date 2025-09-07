Vaccinazioni obbligatorie, Asp a caccia degli inadempienti: allo Zen alta percentuale di bambini non coperti

Alle porte dell’avvio dell’inizio scolastico la mappatura della popolazione vaccinata, con particolare riferimento alla fascia 0-11 anni è d’obbligo. Sono 85 mila i vaccini somministrati da gennaio ad oggi a fronte dei 130 mila dei 12 mesi del 2024, con un trend quindi in lieve crescita. Un dato questo, al netto degli influenzali che non riguardano solo bambini e adolescenti e che fanno salire il numero di altre 200 mila unità.

Fare prevenzione è d’obbligo e significa isolare eventuali focolai di malattie infettive. L’Asp lavora su due fronti. Da un lato campagne vaccinali continue, vaccinazioni quotidiane nei 21 centri di cui 9 sono in città: si parla di circa 500 vaccinazioni al giorno. Dall’altro, l’azienda sanitaria, con gli esperti del dipartimento Prevenzione, sta portando avanti un lavoro di analisi e mappatura per individuare la popolazione inadempiente e le zone con maggiori criticità attuando strategie risolutive. Prova ne è la giornata vaccinale organizzata giovedì mattina nei locali dell’istituto comprensivo Giovanni Falcone allo Zen, dove nei mesi scorsi l’Asp, assieme al dirigente scolastico Massimo Valentino, aveva individuato una grande percentuale di bambini non vaccinati nella fascia 0-2 e con cicli incompleti nei più grandi.