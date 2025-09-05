Palermo, al Policlinico uno studio internazionale sulle nuove cure per il tumore al fegato

Garantire non solo la sopravvivenza, ma anche la qualità di vita dei pazienti colpiti da epatocarcinoma, il tumore più frequente e aggressivo del fegato. È l’obiettivo al centro di uno studio internazionale pubblicato su JAMA Oncology, rivista di riferimento mondiale in campo oncologico, coordinato dai professori Ciro Celsa, Giuseppe Cabibbo e Calogero Cammà del Policlinico di Palermo, insieme al professor David Pinato dell’Imperial College di Londra.

La ricerca segna un cambio di prospettiva negli studi oncologici: non solo prolungare la vita, ma farlo preservando la dignità e il benessere dei pazienti. I ricercatori hanno analizzato nove trial clinici che hanno coinvolto oltre 6.400 malati, confrontando le terapie disponibili per l’epatocarcinoma avanzato.

I risultati hanno indicato come più efficace la combinazione di due farmaci immunoterapici, atezolizumab e bevacizumab, superiore alle altre cure sia sul piano della sopravvivenza sia sul mantenimento della qualità di vita. «Questa combinazione terapeutica non solo preserva meglio la qualità di vita, ma offre anche i migliori risultati in termini di sopravvivenza globale» hanno spiegato i ricercatori dell’ateneo palermitano.