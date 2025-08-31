Premi record ai medici dell’Asp di Palermo, Cimo Sicilia: «Niente di più falso»

«Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare dei cosiddetti premi record dati all’Asp di Palermo tanto al personale dirigenziale quanto a quello del comparto Sanità. Niente di più falso». Così il segretario regionale della Cimo Sicilia, Giuseppe Bonsignore, che replica alle polemiche sulle somme erogate a medici, infermieri, tecnici e amministrativi.

«Ha fatto scalpore leggere alcune cifre considerate da capogiro erogate in particolare ai dirigenti medici e soprattutto a primari e capi dipartimento, cifre che hanno fatto storcere il naso ai colleghi di altri ospedali», osserva Bonsignore. Ma precisa: «Le risorse economiche che sono servite a pagare questi premi non sono a carico dei bilanci aziendali ma vengono reperite nei fondi contrattuali. All’Asp di Palermo vengono male utilizzati e non a vantaggio bensì a scapito della gran parte degli stessi dirigenti medici».

Secondo Cimo Sicilia, infatti, i fondi erogati come premi incentivanti «sarebbero dovuti essere corrisposti mensilmente come retribuzione legata agli incarichi dirigenziali», previsti dal contratto nazionale ma riconosciuti solo a pochi eletti. «Sembra paradossale puntare il dito contro dirigenti medici e sanitari, falsamente accusati di guadagni esagerati quando invece sono le prime vittime dell’ennesima stortura amministrativa di una sanità regionale», conclude Bonsignore.