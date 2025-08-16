Summer Screening dell’Asp di Palermo, record di adesioni e nuovi test senza prenotazione

Grande partecipazione al Summer Screening promosso dall’Asp di Palermo: in soli due giorni centinaia di cittadini hanno aderito all’iniziativa, con un’affluenza record allo screening mammografico gratuito e senza prenotazione, a conferma di quanto la prevenzione oncologica sia avvertita come una priorità anche in pieno agosto.
Il programma si arricchisce ulteriormente con la possibilità di effettuare, sempre senza prenotazione e gratuitamente, anche lo screening del tumore del collo dell’utero (Pap test o HPV test) e quello del tumore del colon retto (ritiro del Sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci).
«I primi risultati ci dicono che la popolazione risponde con entusiasmo e responsabilità – ha dichiarato il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita –. Quest’anno i cittadini stanno dedicando un’ora delle ferie al proprio futuro. Portare la prevenzione nella quotidianità significa abbattere le barriere di accesso e offrire pari opportunità di salute a tutti».
Dove effettuare gli esami
Screening del tumore del collo dell’utero (Pap test o HPV test) – Donne 25-64 anni
- Ex IPAI – Via Carmelo Onorato 6, 2° piano, Palermo
- Lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00-13.00
- Martedì, giovedì: 9.00-17.00 (orario continuato)
- Info: 091 703 4536 – [email protected]
- Sede Arenella – PTA Albanese – Via Papa Sergio I n. 5, Palermo
- Lunedì, mercoledì, venerdì: 9.00-13.00
- Martedì, giovedì: 9.00-17.00 (orario continuato)
- Info: 091 703 6888 – [email protected]
Per chi preferisce una sede consultoriale più vicina, è possibile richiedere un appuntamento via email: [email protected]. Gli operatori ricontatteranno l’utente per concordare sede, giorno e orario.
Screening del tumore del colon retto – Uomini e donne 50-69 anni
- Ritiro e consegna del Sof test presso le farmacie convenzionate in città e provincia.
- Elenco disponibile al link: https://screening.asppalermo.org/farmacie.php#farm
Gli esami, completamente gratuiti, sono destinati a chi non li abbia effettuati nei tempi previsti (3-5 anni per Pap/HPV test, 2 anni per Sof test).
