Summer Screening dell’Asp di Palermo, record di adesioni e nuovi test senza prenotazione

Grande partecipazione al Summer Screening promosso dall’Asp di Palermo: in soli due giorni centinaia di cittadini hanno aderito all’iniziativa, con un’affluenza record allo screening mammografico gratuito e senza prenotazione, a conferma di quanto la prevenzione oncologica sia avvertita come una priorità anche in pieno agosto.

Il programma si arricchisce ulteriormente con la possibilità di effettuare, sempre senza prenotazione e gratuitamente, anche lo screening del tumore del collo dell’utero (Pap test o HPV test) e quello del tumore del colon retto (ritiro del Sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci).

«I primi risultati ci dicono che la popolazione risponde con entusiasmo e responsabilità – ha dichiarato il direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita –. Quest’anno i cittadini stanno dedicando un’ora delle ferie al proprio futuro. Portare la prevenzione nella quotidianità significa abbattere le barriere di accesso e offrire pari opportunità di salute a tutti».