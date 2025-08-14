Asp di Palermo: dieci nuovi punti prelievo in provincia per esami di laboratorio

L’Asp di Palermo rafforza la rete dei servizi sanitari territoriali e, a partire da lunedì 18 agosto, attiva 10 nuovi punti prelievo per esami di laboratorio nei distretti sanitari di Misilmeri (Distretto 36) e Carini (Distretto 34). Dal 26 agosto sarà operativo anche un nuovo punto nel Distretto 35 di Petralia Sottana.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento interaziendale di diagnostica di laboratorio e le Direzioni dei distretti coinvolti, nell’ottica di una sanità di prossimità che intende rendere più agevole e accessibile l’assistenza anche nei comuni più distanti dai centri urbani.
«Con questa nuova organizzazione – sottolinea il Direttore Sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – vogliamo rafforzare il concetto di sanità di prossimità: portiamo i servizi dove vivono le persone, riducendo tempi e distanze, e garantendo eguali opportunità di accesso anche a chi vive in zone meno servite. È un impegno concreto verso le fasce di popolazione più fragili, che meritano attenzione e vicinanza».
I punti prelievo seguiranno un calendario settimanale differenziato per distretto, con aperture fisse e attività decentrate ospitate nei locali dei servizi di Continuità Assistenziale, per minimizzare gli spostamenti da parte dell’utenza.
Come accedere al servizio
L’accesso è libero, senza prenotazione. Gli utenti dovranno presentarsi con:
- prescrizione medica,
- documento di identità,
- tessera sanitaria.
Il pagamento del ticket potrà essere effettuato presso i CUP dei distretti, tramite PagoPA o presso i tabaccai autorizzati. I referti saranno scaricabili dal Fascicolo Sanitario Elettronico o ricevibili via e-mail. Per chi lo preferisse, sarà possibile ritirarli in presenza nei punti fissi, generalmente dopo le 11.
Calendario dei nuovi punti prelievo
Distretto 36 – Misilmeri (dal 18 agosto)
- Misilmeri, via Orto Botanico 16
Lun, Mar, Mer: 8.00–10.30 | Mar: 14.30–16.30 (solo glicemia frazionata)
- Marineo, via Agrigento snc
Giovedì: 8.30–10.30
- Villafrati, Piazza Rosselli snc
Venerdì: 8.30–10.30
- Ventimiglia di Sicilia, via dell’Orto 1
Lunedì: 8.30–10.30
- Godrano, via Oreste Leonardi 26
Mercoledì: 8.30–10.30
Distretto 34 – Carini (dal 18 agosto)
- Carini, Piazza San Francesco 1
Lun–Ven: 8.00–11.00
- Cinisi, via Venuti 76 (sede provvisoria)
Mercoledì: 8.00–11.00
- Capaci, Corso Vittorio Emanuele Orlando 200 (sede provvisoria)
Martedì: 8.00–11.00
Distretto 35 – Petralia Sottana (dal 26 agosto)
- Gangi, via Vittorio Emanuele 93
Martedì: 8.00–10.30
