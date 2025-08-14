Asp di Palermo: dieci nuovi punti prelievo in provincia per esami di laboratorio

L’Asp di Palermo rafforza la rete dei servizi sanitari territoriali e, a partire da lunedì 18 agosto, attiva 10 nuovi punti prelievo per esami di laboratorio nei distretti sanitari di Misilmeri (Distretto 36) e Carini (Distretto 34). Dal 26 agosto sarà operativo anche un nuovo punto nel Distretto 35 di Petralia Sottana.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento interaziendale di diagnostica di laboratorio e le Direzioni dei distretti coinvolti, nell’ottica di una sanità di prossimità che intende rendere più agevole e accessibile l’assistenza anche nei comuni più distanti dai centri urbani.