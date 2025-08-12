Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Asp di Palermo, ad agosto mammografia gratuita senza prenotazione: ecco i centri e gli orari

Asp di Palermo, ad agosto mammografia gratuita senza prenotazione: ecco i centri e gli orari

La prevenzione non va in vacanza. Con questo messaggio, l’Asp di Palermo avvia il “Summer Screening”, iniziativa dedicata allo screening mammografico per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni. Per tutto il mese di agosto sarà possibile effettuare gratuitamente la mammografia, con accesso libero e senza prenotazione, nei centri dedicati di città e provincia. Un’opportunità semplice, sicura e senza attese, per proteggere la salute anche nei mesi estivi.

“Invitiamo tutte le donne a dedicare un’ora delle ferie alla loro salute – afferma il Direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita - il tumore al seno, se diagnosticato precocemente, può essere curato con un’alta probabilità di successo. Lo screening è uno strumento fondamentale per individuare eventuali lesioni quando sono ancora in fase iniziale e asintomatica. Non rinviamo a settembre ciò che può salvare la vita oggi: la prevenzione è il regalo più prezioso che possiamo fare a noi stesse e alle persone che amiamo. In estate, con un po’ più di tempo a disposizione, cogliere questa occasione può fare davvero la differenza. L’adesione allo screening è un gesto di responsabilità”.

Basterà presentarsi muniti di documento di identità e tessera sanitaria per usufruire del servizio nei seguenti centri dello screening mammografico dell’Asp di Palermo aperti dalle 8.30 alle 13.30 e in alcuni giorni anche nelle ore pomeridiane:

  • · P.T.A. Albanese – Via Papa Sergio 1: 13, 14, 18, 20, 22, 26 (anche nel pomeriggio 14.30-17) e 28 agosto (anche nel pomeriggio 14.30-17);
  • · Ex Ipai – Via Carmelo Onorato 6: 13, 14, 18, 19 (anche nel pomeriggio 14.30-16.50), 20, 21 (anche nel pomeriggio 14.30-16.50), 22, 25 e 26 (anche nel pomeriggio 14.30-16.50) agosto;
  • · Villa delle Ginestre – Via Castellana 145: 13, 14, 19 (anche nel pomeriggio 14.30-17), 21 (anche nel pomeriggio 14.30-17), 25, 27 e 29 agosto;
  • · Ospedale Ingrassia – Corso Calatafimi 1002: 25 (anche nel pomeriggio 14.30-17.15), 26 (anche nel pomeriggio 14.30-17.15), 27 e 28 agosto;
  • · Poliambulatorio di Bagheria – Via Bernardo Mattarella 82: 19 (anche nel pomeriggio 14.30-17.15), 20, 21 (anche nel pomeriggio 14.30-17.15), 22, 25, 27, 28 (anche nel pomeriggio 14.30-17.15) e 29 agosto;
  • · Ospedale Vecchio di Carini – Piazza S. Francesco 1: 19 e 26 agosto;
  • · Ospedale Vecchio di Cefalù – Via Aldo Moro 1: 26 agosto;
  • · P.O. dei Bianchi di Corleone – Via Don G. Colletto 25: 30 agosto;
  • · Poliambulatorio di Lercara Friddi – Via F. Calì: 28 agosto;
  • · P.O. Civico di Partinico – Via Circonvallazione 186: 22, 25, 28 (solo nel pomeriggio 14.30-19.30) e 29 agosto;
  • · P.O. Madonna dell’Alto di Petralia Sottana: 19 e 30 agosto.

Per informazioni: [email protected] e [email protected] oppure telefonare al Numero Verde 800 833 311 (dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 13:30). (nr)

