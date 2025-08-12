Asp di Palermo, ad agosto mammografia gratuita senza prenotazione: ecco i centri e gli orari

La prevenzione non va in vacanza. Con questo messaggio, l’Asp di Palermo avvia il “Summer Screening”, iniziativa dedicata allo screening mammografico per le donne di età compresa tra 50 e 69 anni. Per tutto il mese di agosto sarà possibile effettuare gratuitamente la mammografia, con accesso libero e senza prenotazione, nei centri dedicati di città e provincia. Un’opportunità semplice, sicura e senza attese, per proteggere la salute anche nei mesi estivi.

“Invitiamo tutte le donne a dedicare un’ora delle ferie alla loro salute – afferma il Direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita - il tumore al seno, se diagnosticato precocemente, può essere curato con un’alta probabilità di successo. Lo screening è uno strumento fondamentale per individuare eventuali lesioni quando sono ancora in fase iniziale e asintomatica. Non rinviamo a settembre ciò che può salvare la vita oggi: la prevenzione è il regalo più prezioso che possiamo fare a noi stesse e alle persone che amiamo. In estate, con un po’ più di tempo a disposizione, cogliere questa occasione può fare davvero la differenza. L’adesione allo screening è un gesto di responsabilità”.