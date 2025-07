Fascicolo sanitario elettronico in Sicilia, al via formazione e informazione

Roberto Soj, esperto del Dipartimento per la trasformazione digitale, ha evidenziato il valore strategico dell’evoluzione dal documento cartaceo al dato digitale: “La nuova infrastruttura digitale non si limiterà a raccogliere documenti statici, ma permetterà di gestire dati dinamici e interoperabili, pronti a dialogare tra sistemi e territori diversi”. Un focus è stato dedicato alla cybersicurezza e alla protezione dei dati dalla vice capo Divisione consapevolezza dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Valentina Lo Voi: “L’avanzamento tecnologico - ha detto - deve procedere di pari passo con una solida architettura di sicurezza informatica, capace di garantire la riservatezza, l’integrità e l’accessibilità delle informazioni sanitarie”. Francesco Saverio Sesti, dirigente del Dipartimento della trasformazione digitale, ha posto l’accento su come “il Fascicolo sanitario elettronico rappresenti uno dei pilastri fondamentali della digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, essenziale per promuovere una medicina sempre più personalizzata, basata su dati certi e condivisi”.

La giornata si è conclusa con una tavola rotonda dei direttori generali delle tre aree metropolitane dove è stato illustrato lo stato dell’arte nelle realtà sanitarie di riferimento. L’evento ha messo in evidenza il ruolo strategico della Regione Siciliana in questo processo di modernizzazione, dimostrando come il territorio stia affrontando con determinazione e competenza una transizione epocale verso una sanità sempre più digitale, interoperabile e sicura.