Palermo, una visita di controllo si è trasformata in un intervento salvavita

Una visita di controllo si è trasformata in un intervento salvavita grazie all’efficace modello di prevenzione promosso dall’Asp di Palermo nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES). Il protagonista è un cittadino del Bangladesh residente a Palermo, che nei giorni scorsi si era recato nell’Ambulatorio di prossimità della Casa del Sole, struttura attivata dall’Azienda Sanitaria per garantire l’accesso gratuito alle cure ai soggetti più fragili e vulnerabili.

L’attività dell’ambulatorio di prossimità dell’ASP di Palermo rientra nel progetto PNES 2021-2027, finanziato dal Ministero della Salute e coordinato dall’Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti. L'obiettivo è di garantire equità nell’accesso alle cure, in particolare alle persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica.