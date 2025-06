Gds Salus: uno speciale estivo per prendersi cura di sé

Otto pagine dedicate alla salute, alla prevenzione e al benessere. È in edicola con il Giornale di Sicilia – e disponibile anche nell’edizione digitale – lo speciale Gds Salus, uno speciale "Speed” che, in questo numero estivo, accompagna i lettori in un viaggio tra i temi più attuali della salute e della bellezza.

In primo piano, le regole d’oro per un’abbronzatura sicura: dall’importanza di evitare le ore più calde del giorno alla scelta corretta delle creme solari. L’estate è la stagione in cui si espone maggiormente la pelle, ma anche quella in cui è necessario proteggerla con maggiore attenzione. Un’esposizione graduale, il giusto SPF in base al fototipo e l’idratazione sono i tre pilastri per godere del sole senza correre rischi.

Ampio spazio è dedicato anche alla medicina estetica non invasiva, sempre più richiesta da chi desidera valorizzare il proprio volto senza ricorrere al bisturi. Tecniche correttive per labbra, zigomi, mento e sopracciglia permettono oggi risultati straordinari, a patto che siano eseguite da professionisti qualificati. Microiniezioni, filler, biostimolazione: l’arte della precisione incontra la scienza della bellezza.