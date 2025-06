Aslti, la squadra di calcio Sporting Warriors in visita al Centro federale di Coverciano

La squadra di calcio di Aslti , Sporting Warriors, in visita a Coverciano, il centro federale tecnico della Fgci, ai piedi delle colline fiorentine. E' il “tempio” del calcio professionistico, la “Casa degli Azzurri”, dove si radunano le Squadre Nazionali in vista dei rispettivi impegni.

“Questo momento rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma soprattutto umano - afferma Antonella Gugliuzza, presidente di Aslti - è la testimonianza concreta di quanto lo sport possa essere uno straordinario strumento di reinserimento sociale. Il nostro impegno continua affinché ogni giovane che ha affrontato la malattia possa ritrovare, attraverso il gioco di squadra, la fiducia nel futuro e in sé stesso”.

“I risultati ottenuti dai ragazzi e le esperienze maturate in questi anni, ci rendono orgogliosi - sottolinea Ilde Vulpetti, responsabile area operativa e fundraiser di Aslti - non solo per i traguardi sportivi raggiunti, ma soprattutto per il bagaglio di emozioni e di vita che conservano e mettono a frutto nella loro vita quotidiana”.

La squadra, al ritorno da Coverciano, sarà impegnata in un campus estivo a Ragusa dal 12 al 21 luglio, i ragazzi vivranno una settimana organizzata e strutturata come quelle delle squadre di calcio semiprofessionistiche.