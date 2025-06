L'osteoporosi e l’ottimizzazione della cura: focus della Regione Siciliana all'Ordine dei medici di Palermo

È in programma giovedì prossimo (19 giugno), presso la sede dell’Ordine dei Medici di Palermo (via Rosario da Partanna 22), il convegno La gestione dell’osteoporosi e l’ottimizzazione del percorso di cura–Focus Regione Sicilia, una giornata di studio e confronto dedicata al miglioramento delle strategie di prevenzione, diagnosi, trattamento e riabilitazione dei pazienti affetti da osteoporosi. L'incontro si propone come momento chiave per discutere, in un’ottica regionale, l’integrazione tra i diversi livelli dell’assistenza e l’applicazione omogenea delle nuove linee guida e delle Note Aifa recentemente aggiornate.

L’osteoporosi, patologia sistemica dello scheletro caratterizzata dalla progressiva perdita di densità ossea e dall’aumento del rischio di fratture da fragilità, comporta non solo gravi conseguenze cliniche per i pazienti, ma anche un notevole impatto economico sul sistema sanitario regionale. In questo scenario, il convegno si pone l’obiettivo di delineare un modello di presa in carico che, a partire dalla prevenzione e dalla diagnosi precoce, sappia garantire un utilizzo appropriato dei farmaci, migliorare l’aderenza terapeutica e valorizzare il ruolo della riabilitazione.