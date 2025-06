Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche, al Parco Mattarella di Palermo l’evento conclusivo

Domenica 15 giugno Palermo ospiterà l’evento finale della IV edizione del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche (GCPP) con una grande festa in piazza, in attesa dell’arrivo delle fiaccole accese simbolicamente a Padova il 15 maggio durante l’inaugurazione. In quell’occasione, rappresentanti delle Cure Palliative Pediatriche provenienti da varie regioni d’Italia, insieme a volontari e operatori sanitari, hanno acceso una fiaccola ciascuno come segno di un impegno condiviso per far conoscere l’importanza delle cure palliative per i bambini. Le fiaccole hanno idealmente attraversato l’Italia durante un mese di eventi, unendo tutto il Paese in un cammino comune di informazione e sensibilizzazione. Il loro arrivo a Palermo vuole essere un gesto concreto per ribadire che tutti i bambini affetti da malattie inguaribili hanno diritto a cure adeguate.

La cerimonia di chiusura, che si terrà al Parco Piersanti Mattarella, si aprirà alle ore 17.30 con l’intervento del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che incontrerà la cittadinanza in un momento di confronto pubblico. A seguire, il pomeriggio sarà animato da attività ludiche, laboratori creativi e spettacoli per grandi e piccoli, tra cui l’attesa esibizione del Coro di voci bianche del Teatro Massimo di Palermo, diretto dal Maestro Salvatore Punturo.