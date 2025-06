Innovativa terapia al Policlinico di Palermo: protesi liquida per l'artrosi della mano

Al Policlinico di Palermo innovativa terapia in radiologia interventistica: una protesi liquida per l’artrosi della mano. La metodica, eseguita nel Servizio di Radiologia interventistica muscolo-scheletrica da Pietro Giovanni Cimino, consiste nell’iniezione diretta, sotto guida ecografica o radiografica, del ChondroFiller Liquid, una protesi tridimensionale biologica, in forma liquida, a base di collagene di tipo I.

«L'introduzione della tecnologia brevettata ChondroFiller Liquid - spiega Cimino - offre un’alternativa efficace alla chirurgia tradizionale, comportando significativi vantaggi per i pazienti. Questa metodologia consente di trattare la rizoartrosi, un’affezione artrosica che colpisce l’articolazione trapezio-metacarpale e provoca dolore, limitazione dei movimenti e, in alcuni casi, deformità. Le cause di questa patologia possono includere l’invecchiamento, movimenti ripetitivi, traumi e altre condizioni».

Questo approccio permette di riempire il danno cartilagineo, creando uno scaffold tridimensionale che da un lato protegge la zona danneggiata e dall’altro favorisce la rigenerazione del tessuto cartilagineo. Dopo l’applicazione, l’articolazione trapezio-metacarpale viene immobilizzata per circa quindici giorni, permettendo così al ChondroFiller Liquid di solidificarsi attraverso un processo di gelificazione che lo rende dimensionalmente stabile.