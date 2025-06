Urologia, focus sulle nuove sfide: dalla disfunzione erettile al dialogo con i medici di base

I temi caldi e le nuove sfide in urologia, come la restituzione della potenza sessuale a chi l’ha persa, sono stati al centro del corso formativo «Hot topics in urologia: l’urologia del Policlinico incontra il territorio», promosso dall’università di Palermo, con i responsabili scientifici Nicola Pavan, direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia e Alchiede Simonato, direttore di Urologia al Policlinico «Paolo Giaccone» di Palermo e docente nella Scuola di specializzazione di Urologia.

Alla Casa di Cura Santa Chiara di Partinico, diretta dal diabetologo Vincenzo Provenzano, hanno incontrato i medici di base del territorio per creare un'alleanza tra i portatori di cure primarie per il paziente e i consulenti specialistici.