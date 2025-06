Cardiologia interventistica, cure più precise ed efficaci. Congresso regionale GISE a Palermo

Un importante momento di confronto sugli aspetti tecnico-scientifici ed organizzativi della patologia coronarica, valvolare e più in generale dell’interventistica strutturale cardiologica: “Le tecniche in uso, oggi, hanno condotto ad un miglioramento della cura dei pazienti, sia in termini di qualità che di quantità di vita. - prosegue Caruso - Basti pensare all’enorme lavoro svolto dal personale delle cardiologie interventistiche, organizzate in rete, per garantire su tutto il territorio regionale il tempestivo trattamento dei pazienti con infarto miocardico acuto h24 e 7 giorni su 7. Ogni anno il numero dei casi coronarici, sia acuti che cronici, aumenta”.

Durante il congresso verranno affrontati anche i temi relativi alla cura della cardiopatia strutturale, come la sostituzione valvolare aortica, la cosiddetta TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), la riparazione della valvola mitrale e la prevenzione dell’ictus cardioembolico. “Sarà anche occasione per discutere dell’apertura delle cardiologie interventistiche al trattamento di alcune patologie, come l’ipertensione arteriosa e l’embolia polmonare acuta, che sino a qualche anno fa non erano oggetto di trattamento percutaneo”, conclude Caruso.