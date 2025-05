Innovazioni tecniche nella cardiologia, al via il Palermo Heart Challenge

L’evento scientifico si terrà presso il Marina Convention Center, all’interno del Molo Trapezoidale di Palermo. «Sarà un’occasione preziosa per i partecipanti medici, infermieri e tecnici, - prosegue Fasullo, direttore della UOC “Cardiologia Utic con emodinamica” dell’ospedale Ingrassia di Palermo - per apprendere e confrontarsi su argomenti innovativi nell’ambito della prevenzione, della diagnosi, del trattamento delle patologie cardiovascolari nonché occasione per frequentare corsi sull’ecocardiografia ed emodinamica. Siamo certi - conclude - che sarà un’importante occasione di networking anche per i giovani medici e neospecialisti».

All’interno dell’evento ci sarà un momento di gioco e condivisione. Per il secondo anno, torna la Walking Football - Il calcio per tutti che si terrà il 29 maggio alle ore 14 presso il Parco della Salute “Livia Morello” e dove saranno presenti, tra gli altri, l’assessore comunale allo sport Alessandro Anello e il delegato del Coni Vittorio Virzì. L’appuntamento sportivo nasce da un’idea dei dottori Fasullo e Rubino.