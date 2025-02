Palermo, il nuovo punto unico Cup ticket di Villa Sofia attivo dal 17 febbraio

Sarà attivo da lunedì prossimo 17 febbraio il nuovo punto unico Cup Ticket di Villa Sofia. Il nuovo locale, costituito da 15 postazioni di lavoro, dispone di servizi igienici per utenza e personale e di appositi locali destinati al ristoro dei dipendenti. Il Centro Unico di Prenotazione, grazie al sistema di gestione informatizzata delle prenotazioni, permette, relativamente ai primi accessi e alle prenotazioni in regime di attività libero-professionale intramuraria (ALPI), l’accesso alle prestazioni specialistiche erogate dalle strutture sanitarie che operano sul territorio. Per prenotare le visite e gli esami è necessaria una ricetta del medico di base, del pediatra o di uno specialista, la tessera sanitaria o il codice fiscale.

«L’attivazione del nuovo punto unico Cup/Ticket, realizzato per facilitare e velocizzare l’accesso degli utenti agli sportelli - ha sottolineato il commissario straordinario dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara - rientra in una più ampia ottica di razionalizzazione e ottimizzazione delle strutture e dei servizi aziendali». Gli sportelli sono operativi tutti i giorni: dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 13; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17. Per ulteriori info: www.ospedaliriunitipalermo.it.