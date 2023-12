La ciocco-latta che fa bene, gli stand a Palermo per combattere i tumori infantili

Da domenica 3 dicembre torna per le festività natalizie la campagna di solidarietà dell’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili. I volontari di ASLTI saranno presenti nello stand, a Palermo, in via Libertà, angolo via Mazzini, anche il 10 e il 17 dicembre dalle 10 alle 18.30.

La rete di volontari dell’associazione siciliana contro le leucemie e i tumori infantili, è però attiva già da oltre un mese in molti comuni della provincia di Palermo per promuovere il sostegno alle attività di Aslti: dall’aiuto alle famiglie dei pazienti ricoverati nell’unità operativa di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico, al supporto di ogni necessità nelle case che accolgono le famiglie dei pazienti fuori sede.

Quest’anno tante le novità della campagna, anche attraverso lo shop on line sul sito www.Liberidicrescere.it/shop: per queste festività natalizie, le latte con i presepi di cioccolata, ( 13euro) disegnate da Nino Parrucca, raffigurano i Mori, altre create dalla pittrice, Teresa Cannella, sono dedicate al Castello Manfredonico di Mussomeli, in omaggio a uno dei paesi più generosi nelle campagne di solidarietà.

Con un contributo di 10 euro, si può scegliere la ciocco-latta con torroncini, o quella con i biscotti di mandorla. Altra possibilità per coloro che vorranno sostenere Aslti: con un contributo di 18 euro, si può, invece, scegliere il panettone dei Fratelli Scaccia, artigianale classico, al pistacchio, o cioco-rocher, confezionato in una shopper riutilizzabile con una decorazione natalizia in legno. La solidarietà per Aslti corre, inoltre, attraverso tantissimi punti di distribuzione consultabili sul sito dell’associazione.

«Siamo molto fiere quest’anno del nostro tradizionale appuntamento con la solidarietà di Natale - affermano, Antonella Gugliuzza e Ilde Vulpetti, presidente e direttrice dell’area operativa di Aslti - soprattutto per il coinvolgimento generoso di tanti paesi e borghi, di tantissimi volontari che si stanno spendendo per il sostegno dell’associazione, anche alla luce dei molteplici progetti in cui Aslti è impegnata. È una solidarietà che parte dal basso, per raggiungere risultati concreti e tangibili». È possibile acquistare le ciocco-latte chiamando il 3928957134, nella sede dell’associazione, al padiglione 17 C dell’Ospedale Civico. Prevista anche la consegna a domicilio.