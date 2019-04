Palermo-Verona, musica e comicità a Tgs Studio Stadio

Tornare a vincere per continuare a sperare nella promozione in Serie A: è questo l'obiettivo del Palermo che ospita allo stadio Barbera il Verona e anche a Tgs Studio Stadio si spera di conquistare i tre punti per rimanere agganciati alla vetta della classifica.

Il talk show condotto da Salvatore Fazio seguirà il match stasera a partire dalle 20,45 su Tgs (canale 15 del digitale terrestre). A spingere i rosa ci sarà un cast pronto a garantire una coinvolgente serata all'insegna del sostegno rosanero arricchito da musica e comicità.

In studio sarà ospite l'attore Totò Borgese con i suoi esilaranti personaggi e divertenti gadget: con le sue esilaranti battute seguirà la partita pronto a scatenare tutta la sua esultanza per i gol rosanero.

Tanta musica poi con Pierpaolo Petta che con la sua fisarmonica incanta il grande pubblico a livello internazionale: tra un brano e l'altro spera che anche al Barbera possa andare in scena una performance convincente e vincente del Palermo. A difendere la causa rosanero ci sarà anche il presidente dell'Ordine degli avvocati palermitani Giuseppe Di Stefano che commenterà il match sfoderando il profondo attaccamento alla squadra della propria città. Così come il presidente del Lions club Palermo Mediterranea, Maurizio Stellino che da grande appassionato di sport seguirà la partita facendo il tifo per i rosanero. Ospite anche la giornalista Rosy Abbruzzo.

Lo stadio virtuale sarà questa settimana con i giovani e i parrocchiani della chiesta di Santa Maria delle Grazie, nella zona Roccella a Palermo, dove Alessandro Matalone sarà con il parroco Don Ugo Di Marzo che guiderà il tifo rosanero durante il collegamento.

I telespettatori da casa potranno inviare commenti e foto attraverso la chat di whatsapp al numero 335.1356928. I messaggi più belli saranno letti in diretta da Sabrina Raccuglia.

© Riproduzione riservata