Il Palermo in emergenza, Stellone: "Con il Pescara proveremo a vincere"

Mancheranno all’appello gli squalificati Bellusci, Rajkovic e Nestorovski squalificati, Salvi, Chochev e Falletti e Murawski infortunati. Palermo con gli uomini contati contro il Pescara.

"Siamo in emergenza tra infortuni e squalifiche ma potremo schierare una buona formazione per provare a vincere la partita - afferma l’allenatore del Palermo Roberto Stellone nella conferenza stampa della vigilia -. Fisicamente stiamo bene e la parte finale della partita di Cosenza lo dimostra. Tutti uniti dobbiamo pensare alla partita di Pescara e a fare i punti che ci serviranno per centrare il nostro obiettivo. Loro non stanno attraversando un bel periodo. Avranno però la voglia di lottare ancora per la promozione diretta".

"Non dobbiamo pensare a quanto avvenuto l'anno scorso - continua Stellone -. Abbiamo perso punti importanti nella prima parte del girone di ritorno anche per via degli infortuni. Dobbiamo comunque pensare in maniera positiva. Siamo terzi in classifica a tre punti dal Brescia e a uno dal Lecce. Sappiamo che possiamo colmare il distacco dalle nostre avversarie. La stagione è ancora lunga e servirà mantenere la calma. Se manterremo la giusta rabbia possiamo vincere tutte le partite. Siamo tutti concentrati sul nostro obiettivo. Non deve maturare nell’ambiente la paura di non farcela. Dobbiamo solo pensare al nostro cammino. Adesso dipende solo da noi, ragionando una partita alla volta".

