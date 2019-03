I dubbi della Figc sul Palermo, il procuratore Pecoraro: "Interrogheremo Zamparini"

Ancora nubi e poca chiarezza. Il Palermo continua a navigare in acque agitate, almeno stando alle ultime dichiarazioni del procuratore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giuseppe Pecoraro che ha parlato della situazione del club rosanero all’Adnkronos. “Sono stato a Palermo, ho avuto un colloquio con il procuratore di Palermo, a cui abbiamo manifestato la nostra preoccupazione per il club. Il proprietario è ancora Zamparini che in questo momento si trova agli arresti domiciliari”.

Sicuramente notizie poco confortanti per l’ambiente rosanero. La Figc conferma che a breve interrogherà l'ex patron: “Nei prossimi giorni dovremo sentire, come Procura federale, proprio Zamparini - dice Pecoraro - siamo stati autorizzati dal Palermo, e vedremo cosa ci dirà. Il presidente Gravina è molto preoccupato perché ad oggi non sembra che ci siano acquirenti credibili“.

