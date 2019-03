Palermo, Zamparini sarà interrogato dalla procura di Federcalcio: ok dal gip

Maurizio Zamparini sarà ascoltato dalla Procura Federale. Gli uomini della Giustizia Sportiva vogliono vederci chiaro e hanno ottenuto dal giudice per le indagini preliminari Gioacchino Scaduto l’autorizzazione all’interrogatorio. Zamparini al momento si trova agli arresti domiciliari presso la sua villa di Aiello del Friuli.

Gli uomini della Figc ascolteranno l’ex patron rosanero nell’ambito delle indagini che hanno portato la procura federale ad aprire un fascicolo nei confronti del Palermo per false comunicazioni sociali alla Commissione di vigilanza sulle società di calcio.

I guai per il Palermo quindi non finiscono. Sulla nuova istanza di fallimento, tutto rimane congelato fino a fine stagione e tutto è anche legato al possibile ottenimento della serie A da parte della squadra siciliana.

Sia la Procura che il gip, però, starebbero valutando la possibilità di chiedere l’amministrazione straordinaria del club a promozione raggiunta e in caso di mancata cessione societaria. Ma al momento non ci sono novità concrete sul futuro del club rosanero: la York Capital sta valutando di acquistare anche altre società e non solo il Palermo; Ferrero ha giurato amore alla Sampdoria e Preziosi appare ormai decisamente defilato.

