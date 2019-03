Palermo Calcio, Chochev dopo l'infortunio: "Temevo di smettere ma non mollerò"

«Grazie ai miei parenti, amici, colleghi, tifosi! Grazie a tutti voi per il vostro sostegno!». Inizia così il messaggio che Ivaylo Chochev ha affidato a Instagram per ringraziare quanti gli hanno manifestato affetto in questi giorni dopo l’infortunio subito in nazionale.

Il giocatore bulgaro del Palermo ha riportato la frattura scomposta della rotula destra e la lesione completa del tendine. Nel post in cui si è fatto fotografare sorridente dal letto dall’ospedale di Monza in cui è stato operato, Chochev ha confessato di avere avuto paura di dovere smettere di giocare.

«Questo è il terzo grave infortunio che subisco negli ultimi due anni e sfortunatamente è il peggiore - scrive Chochev - Il primo mi ha fatto perdere tempo ma sono tornato rapidamente, il secondo mi ha spezzato ma non mi ha rotto e il terzo mi ha fatto crollare. Ma non mi arrenderò! Non è importante quanto dovrò soffrire! Fino a ieri pensavo che il destino volesse farmi smettere, ma dopo l’operazione ho deciso che non mollerò mai il calcio!».

