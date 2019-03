Palermo-Carpi, musica e comicità a Tgs Studio Stadio: ospiti i Sansoni

Dopo il deludente pareggio di Venezia i rosanero vogliono tornare a vincere per avvicinarsi alla vetta della classifica: allo stadio Barbera arriva l'ultima della classifica ma bisognerà evitare di snobbare l'avversario e soprattutto non ci si dovrà distrarre per le difficoltà societarie.

La partita Palermo-Carpi sarà seguita da Tgs Studio Stadio a partire dalle 14,45 su Tgs (canale 15 del digitale terrestre). Il talk show condotto da Salvatore Fazio potrà contare sulla spinta di un talentuoso cast di giovani che garantiranno divertimento, musica e bellezza.

A partire dal duo comico “I Sansoni” che spopola sul web ed è reduce dall'ennesimo successo in teatro: in trasmissione sosterranno i rosanero con le loro gag divertenti. Musica coinvolgente con la cantautrice Sara Romano che spingerà il Palermo con la sua chitarra e i suoi brani. A tifare rosanero ci sarà pure il modello ed ex calciatore Michele La Barbera reduce anche da una straordinaria affermazione a “Il più bello d'Italia”. In studio anche la modella Sofia Aquilino.

Lo stadio virtuale questa settimana sarà a Sciara dove Alessandro Matalone raccoglierà il tifo e i commenti di giovani calciatori. I telespettatori potranno diventare protagonisti con i loro commenti, foto e messaggi attraverso la chat di whatsapp al numero 335.1356928: i messaggi più belli saranno letti in diretta da Sabrina Raccuglia.

