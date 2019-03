Palermo, il presidente della Federcalcio Gravina: "Amareggiati per la situazione, siamo in allarme"

Per la situazione del Palermo "non siamo preoccupati ma in allerta. Siamo sicuramente amareggiati per quello che sta vivendo una realtà così importante per ciò che rappresenta nel calcio e nella regione Sicilia".

Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina nella conferenza stampa convocata a Roma per illustrare l’attività dei primi cento giorni della nuova governance. "Stiamo seguendo la vicenda del Palermo, sappiamo che ieri è scaduta l’opzione di Mirri e mi sembra non sia stata esercitata.

Sappiamo inoltre che lunedì c'è una scadenza importante - ha aggiunto Gravina - La Covisoc ha fatto delle verifiche ultimamente, la procura federale è in stretto contatto con gli organi di giustizia ordinari, un rapporto costante e continuo. Se non dovessero esserci risvolti risolutivi, probabilmente adotteremo qualche provvedimento".

© Riproduzione riservata