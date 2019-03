Vendita Palermo, Mirri si tira fuori ma Foschi assicura: "Nessun problema per gli stipendi"

Manca solo l’ufficialità che arriverà tramite un comunicato stampa (probabilmente nella giornata di domani) ma Dario Mirri non eserciterà l’opzione sul 100% delle quote del Palermo. Il rappresentante della Damir non si nasconde e a gds.it dice: “Domani usciremo con un comunicato ma si va verso la direzione ipotizzata oggi dai giornali – dice Mirri – ciò non significa nulla, Foschi mi ha rassicurato su tutto e mi ha detto che non ci saranno problemi per il pagamento degli stipendi entro lunedì".

"Se posso intervenire per altri quattro anni di pubblicità? No, ripeto che Foschi mi ha detto di essere sereno e di non avere problemi per quanto concerne il saldo degli stipendi ed evitare quindi la penalizzazione. Mi spiace che al momento non si sia concretizzata la possibilità di costituire una cordata pronta ad acquistare il club ma al momento la situazione è questa”.

Quindi nessun problema nei pagamenti degli stipendi, stando a quello che ha detto Dario Mirri e che ribadisce Rino Foschi: “Mi sono stancato di dire sempre le stesse cose – dice Foschi a gds.it – il fatto che Mirri dica no all’opzione non significa assolutamente nulla, vi dico che non ho problemi e sono assolutamente sereno. Mirri è un grande tifoso del Palermo e sarà sempre a disposizione ma ripeto che non ci sono assolutamente problemi, chiedo solamente di non stravolgere quello che dico e di non far filtrare messaggi sbagliati che possono anche infastidire e mettere ansia alla squadra. Nessun problema per gli stipendi, lo ripeto per l’ultima volta. Stiamo lavorando intensamente, sono a Milano e qui ho davvero tanti amici”. Si chiude quindi al momento la parentesi Mirri – in attesa di ufficialità – adesso la palla passa nuovamente alla coppia Foschi-De Angeli.

