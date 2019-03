Il Palermo a Venezia, Stellone non si nasconde: "Vogliamo vincere e basta"

Obiettivo tre punti. Il Palermo domani a Venezia non si nasconde e giocherà solo per vincere come dice lo stesso Roberto Stellone in sala stampa. “Ogni partita ha le sue insidie e visto l’andamento delle altre il margine di errore diminuisce - dice Stellone - abbiamo però una grande possibilità di fare bottino e ritrovarci in testa, nonostante il periodo negativo: ovviamente pensiamo a una partita alla volta. E sono convintissimo che se mettiamo la voglia vista contro il Lecce, possiamo fare nostra la partita; ma se affrontiamo la sfida credendo che sia semplice rischieremo di fare la stessa fine di Crotone e non ce lo possiamo permettere. Bisogna scendere in campo per vincere e basta”.

Stellone fornisce alcuni indizi di formazione: “Abbiamo un parco attaccanti importante. Raramente abbiamo fatto male: Puscas sta bene, ha fatto gol ed è in ripresa. Sicuramente partirà dall’inizio. In questo rush finale, poi, aver recuperato un giocatore come Nestorovski e tanti altri è importante. Sono felice di affrontare questo finale di campionato con la rosa al completo. E ogni attaccante avrà il suo spazio. Squadra che vince…. la cambi. Perchè manca Salvi. Ma cambio spesso quando le cose non vanno bene o c’è il turno infrasettimanale per fare rifiatare qualcuno. Veniamo da una bella prestazione, modulo e formazione non cambieranno molto”.

