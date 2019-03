Verso Venezia-Palermo, Stellone rispolvera il doppio trequartista

L’allenatore del Palermo Roberto Stellone sta pensando a una squadra con il doppio trequartista alle spalle di un’unica punta per avere la meglio sul Venezia lunedì sera alle 21 al «Penzo».

Negli ultimi allenamenti tutte le indicazioni sembrano lasciare intendere che per la trasferta sul campo della squadra dell’ex Serse Cosmi Stellone stia pensando a un sistema di gioco ad «albero di Natale» con il 4-3-2-1.

In ballottaggio per il ruolo di unica punta Puscas e Nestorovski. Per il resto maglie praticamente già assegnate con Trajkovski e Falletti sulla trequarti, Murawski, Jajalo e Haas a centrocampo; Rispoli, Bellusci, Rajkovic e Aleesami in difesa davanti al portiere Brignoli.

Sarà ancora indisponibile il terzino sinistro Antonio Mazzotta. Domani mattina il Palermo sosterrà l’allenamento di rifinitura a porte chiuse allo stadio «Barbera», poi la partenza per il Veneto.

