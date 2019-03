Vendita del Palermo, Mirri in missione a Milano per concludere col gruppo Preziosi

Missione milanese per Mirri, al lavoro per portare avanti la due diligence col suo gruppo, quello capitanato da Enrico Preziosi che però non potrà figurare tra i finanziatori dell'operazione di salvataggio del Palermo calcio. L'imprenditore palermitano, come racconta Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia in edicola, è all'opera per l'ormai nota cordata messa in piedi dall'attuale patron del Genoa.

Tra i programmi, anche un incontro con un suo emissario, per definire le prime linee guida di un affare che tra sette giorni va messo nero su bianco, qualora le intenzioni fossero quelle di rilevare il pacchetto azionario del club rosanero.

Il tempo intanto stringe e per la De Angeli e per Foschi, l’obiettivo è arrivare al fine settimana con un quadro certo su cosa accadrà il 15 marzo.

