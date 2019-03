Palermo, Foschi allontana Preziosi: "Non c'è niente di niente"

"Preziosi vuole acquistare il Palermo? Non c’è niente di niente: che sia scritto a caratteri cubitali". A parlare è il presidente rosanero Rino Foschi che, intervistato da Pianetagenoa1893.net, allontana l'ipotesi di una cessione del club all'attuale presidente del Genoa.

Foschi quindi spiega: "L’ho incontrato tempo fa per ricevere dei consigli poiché stavo attraversando un momento difficile; dopotutto ho lavorato bene con lui al Genoa. Preziosi è un amico, una persona caratteriale come me".

Il 15 marzo intanto si avvicina e con esso la scadenza per il pagamento di una nuova tranche di stipendi. I contatti tra Mirri, Foschi, la De Angeli e i possibili investitori sono continui.

